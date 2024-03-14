Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2024 06:05

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, Filistin halkıyla dayanışma çağrısıyla gösteri yaptı.

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma gösterisi
[Fotograf: AA]

Paris'te Filistin destekçisi öğrenciler, Sorbonne Meydanı'nda bir araya geldi.

"Yaşasın Filistin" ve "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" sloganları atan göstericiler, yere mumlar dizerek "Özgür Filistin" yazısı yazdı.

Filistinliler ile dayanışma çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Gazzeli şair, yazar ve sanatçıların bölgede yaşadıklarını anlattıkları yazılar okundu.

Göstericilerden Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi Sinema Bölümünde eğitim gören Olivia d'Almeida, "(Gazze'de) Yaşanan barbarlığı haklı çıkaracak hiçbir neden yok. Bir şey yapmadan durmak, gözlerini yumak, kulaklarını tıkamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma gösterisi

D'Almeida, Gazzelilerin ölmekte olduğunu kaydederek "Fransız devletinin sorumluluk alması, olup biteni kınaması ve Filistinlilere yardım etmesi gerek." diye konuştu.

İsrail devletinin bölgede yaptıklarını kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan d'Almeida, "İnsanların ölmesini, evlerin yıkılmasını kabul edemeyiz." dedi.

D'Almeida, Filistinlilerin hayatta kalmak ve dinlerini yaşamak istediğini söyleyerek "Ne pahasına olursa olsun, onlara yardım etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Laurent Perlikowski de aşırı sağa karşı ve Filistin destekçisi olduğunu belirtti.

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma gösterisi

Perlikowski, Gazze'de yaşananların ciddi olduğunu söyleyerek, "Ramazan'da Filistin'e yönelik saldırıları artırmak istiyorlar hala." dedi.

İsrail'in, Filistin'i ve Lübnan'ı bombaladığını dile getiren Perlikowski, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşması için sınırların açılması ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Perlikowski, Fransa'yı, İsrail'e silah göndermemesi çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Fransa Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
AB'den çağrı: Gazze'ye insani yardım girişi için İsrail'e baskı yapılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Japon savaş uçakları, Doğu Çin Denizi'nde, Çin'e ait uçaklara önleme uçuşu yaptı
07:58
Yurt genelinde "ÇEMBER-14" operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
07:21
Esenler'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
07:05
Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem
06:56
Hamas lideri Heniyye: Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir
06:52
Avustralya'da altın madeninde göçük
Netanyahu hükümeti, İsraillilerin de hedefinde
Netanyahu hükümeti, İsraillilerin de hedefinde
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ