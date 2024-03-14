Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2024 06:05

Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı lider Wilders, başbakanlık talebinden vazgeçti

Hollanda'da İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, başbakanlık talebinden vazgeçtiğini duyurdu.

Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı lider Wilders, başbakanlık talebinden vazgeçti

Wilders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sağcı bir kabine; daha az sığınma ve göç istiyorum. Hollandalılar öncelikli olmalı." ifadelerine yer verdi.

Ancak koalisyondaki tüm partilerin desteklemesi halinde başbakan olabileceğini belirten Wilders, böyle bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Wilders, merkez sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyon kurmasını engellememek için başbakanlıktan vazgeçtiğini iddia etti.

Aşırı sağcı lider, "Ben yine de Hollanda Başbakanı olacağım hem de daha fazla Hollandalının desteğiyle. Yarın değilse bile, yarından sonraki gün. Çünkü milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak." sözleriyle gelecek seçimlerde tekrar aday olacağının mesajını verdi.

Wilders'in bu kararının ardından ülkenin yeni başbakanının kim olabileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Ülkede 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile sağ/aşırı sağ koalisyon hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.

Pieter Omtzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan NSC'nin, 6 Şubat'ta koalisyon görüşmelerinden çekilme kararı alması, Wilders'in istediği, meclis çoğunluğuna sahip koalisyon hükümetinin kurulmasını imkansız hale getirmişti.

ETİKETLER
Hollanda
Sıradaki Haber
İtalya, İsrail'in iadesini istediği Filistinli tutukluyu sınır dışı etmeyi reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Japon savaş uçakları, Doğu Çin Denizi'nde, Çin'e ait uçaklara önleme uçuşu yaptı
07:58
Yurt genelinde "ÇEMBER-14" operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
07:21
Esenler'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
07:05
Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem
06:56
Hamas lideri Heniyye: Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir
06:52
Avustralya'da altın madeninde göçük
Netanyahu hükümeti, İsraillilerin de hedefinde
Netanyahu hükümeti, İsraillilerin de hedefinde
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ