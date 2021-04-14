Danimarka Sağlık Kurumu, AstraZeneca aşısının ülkede tekrar kullanılmayacağını teyit etti.

Söz konusu aşının kullanımı, kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair raporların ardından birçok ülke tarafından askıya alınmıştı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca' nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirmişti.

Kararın ardından toplanan AB Sağlık Bakanları, ortak bir karara varamamıştı.