Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş'ın konuya ilişkin açıklamalarını İran devlet televizyonu yayımladı.

Fransa'ya yasak geldi, İngiltere'ye yasak kalktı

Zibahş, ülkede COVID-19 salgınının etkisinin azaltılması hedefiyle İran-Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Sözcü ayrıca, İngiltere'de COVID-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de başlatılan uçuş yasağının ise kaldırıldığını ve İngiltere'ye uçuşların yeniden başladığını aktardı.