Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan Fransa'ya uçuş yasağı
[Fotoğraf: AA]
İran, COVID-19 ile mücadele kapsamında Fransa'ya uçak seferlerini durdururken, yaklaşık 4 ay önce askıya alınan İngiltere uçuşlarını ise yeniden başlattı.
Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş'ın konuya ilişkin açıklamalarını İran devlet televizyonu yayımladı.
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Zibahş, ülkede COVID-19 salgınının etkisinin azaltılması hedefiyle İran-Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.
Sözcü ayrıca, İngiltere'de COVID-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de başlatılan uçuş yasağının ise kaldırıldığını ve İngiltere'ye uçuşların yeniden başladığını aktardı.
Etiketler: Fransa İran Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Mutasyon
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