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Dünya
The Guardian 29.02.2024 06:24

Damar yolu sekiz kez bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi

ABD'de idam cezasına çarptırılan mahkumlardan biri olan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, tıbbi ekibin öldürücü enjeksiyonu gerçekleştirmek için bir damar bulamaması üzerine durduruldu. Sekizinci denemenin ardından infaz iptal edildi.

Damar yolu sekiz kez bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi

73 yaşındaki Creech, 1974'te hapsedildi ve üç eyalette beş cinayetten hüküm giydi.

Ayrıca çok sayıda cinayetin de şüphelisiydi.

1981'de bir mahkum arkadaşı olan 22 yaşındaki David Dale Jensen'i öldüresiye dövdüğünde halihazırda ömür boyu hapis cezasını çekiyordu.

Bu, Creech'in kırk yıldan fazla bir süre hapiste kalmasının ardından idam edilmesine neden olan suçtu.

Creech, sabah 10'da bir sedyeyle Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infaz odasına götürüldü.

Ceza infaz kurumu müdürü Josh Tewalt, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için sekiz kez damar yolu bulmayı denediğini söyledi.

Bazı denemelerde damara ulaşamadılar, bazılarında ise ulaşabildiler ancak damar kalitesi konusunda endişelendiler.

Kollarında, bacaklarında, ellerinde ve ayaklarında damar yolu açmaya çalıştılar. 

Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için infaz iptal edildi.

Idaho Ceza İnfaz Kurumu, Creech'e yönelik ölüm emrinin süresinin dolduğunu ve sonraki adımları değerlendirdiğini söyledi.

Creech'in avukatları, "kötü bir şekilde başarısız olan infaz girişiminin" bakanlığın "insancıl ve anayasal bir infazı gerçekleştirme konusundaki yetersizliğini" kanıtladığını söyleyerek ABD bölge mahkemesinde derhal yeni bir tutuklama talebinde bulundu.

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