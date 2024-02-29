Açık 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 29.02.2024 06:21

Norveç'te helikopter kazası: Altı kişi okyanusa düştü

Altı kişiyi taşıyan bir helikopterin 28 Şubat Çarşamba günü Norveç'in batısındaki okyanusa düştüğü ve helikopterde bulunanların tamamının daha sonra denizden çıkarıldığı açıklandı.

Norveç'te helikopter kazası: Altı kişi okyanusa düştü

Bölgenin en büyük hastanesi olan Haukeland Üniversite Hastanesi, kazadan etkilenen altı hastanın tamamının tedavi altına alındığını ancak tıbbi durumlarının şu anda belirsiz olduğunu söyledi.

Bir polis sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, helikopterin Sikorsky S-92 modeli olduğunu ve kaza anında arama kurtarma eğitimi görevinde olduğunu belirterek, kazaya neyin sebep olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Bir kurtarma hizmeti yetkilisi TV2 yayıncısına yaptığı açıklamada, bölgede kaza anında şiddetli rüzgarların yaşandığını söyledi.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Scholz: Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:39
Eve haciz getiren kocaya manevi tazminat kararı
07:36
Honduras'ta iki otobüsün çarpıştığı kazada 19 kişi hayatını kaybetti
07:16
İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
06:51
Bursa'da deniz suyu yer yer renk değiştirdi
06:33
Ekvador'da kamyon kasasında 7 kişinin cesedi bulundu
06:32
Damar yolu sekiz kez bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi
İstanbul'da yoğun sis: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da yoğun sis: Vapur seferleri iptal edildi
FOTO FOKUS
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ