Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

"Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Ankara’dan ayrılmadan önce ziyaretinin hedefini bu iki cümle ile özetledi.

FETÖ ve PKK/YPG terör örgütü ile mücadele görüşmelerin ana başlığını teşkil ederken, bunlara bağlı olarak Suriye’nin kuzeyindeki son durum, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin geleceği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesindeki pozisyonu da alt başlıklar olarak ele alınacak.

Kritik ziyaret

Bu ziyaret, sahip olduğu zengin içerikle, Camp David’de misafir edilmiş olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 23 Mart 1991’deki Washington ziyareti kadar önem taşıyor. O ziyaretin gündeminde de 1. Körfez Savaşı’nın ardından Irak’ın kuzeyinde Saddam rejiminin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Kürtlerin durumu ve Bağdat’taki rejimin geleceği vardı.

Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in eylemlerinin listesini de verecek

FETÖ elebaşı Gülen’in Türkiye’ye iadesi ile PKK/YPG’nin temsilcisi olarak Washington’daki kimi çevrelerin muhatap aldığı terörist Ferhat Abdi Şahin’in durumu Beyaz Saray’da bir kez daha gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki terörist ele başının Türkiye’ye verdikleri zararı, emirlerini verdikleri terörist saldırıların sonuçlarını kanıtlarıyla masaya koyacak. ABD’nin özellikle FETÖ elebaşını koruyan tavrının, Türkiye kamuoyunda yarattığı infial ile Beyaz Saray’ın darbeci terör örgütü ile ilişkisinin Türk-Amerikan ilişkilerini uzun vadede ne şekilde zehirlemekte olduğu da Amerikan tarafına anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye’nin kuzeyinde varılan mutabakatların ardından oluşan yeni tabloyu da yine muhatabının önüne somut sonuçlarıyla koyacağı bir görüşme olacak. Türkiye’nin, Suriyeli sivillerin topraklarına dönmeleri için yürüttüğü mücadele ve yaptığı yatırımlara karşı, ABD’nin Suriye’nin doğusundaki petrol kaynaklarını bir terör örgütünün finansmanı için askeriyle savunur hale gelmesinin ortaya çıkardığı çarpık manzara bu görüşmede bütün çıplaklığıyla ortaya konacak.

S-400 sistemleri ile F-35 konusunda çözüm aranacak

Müzareke masasının bir diğer zorlu başlığı ise Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin geleceği olacak. Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacının geçmişi İran’ın 1990’larda başlayan balistik füze programı ve 1. Körfez Savaşı’nda Saddam rejiminin Scud füzeleri ile düzenlediği saldırılara kadar uzanıyor. Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacı yıllarca NATO müttefiklerinin insafına bırakılarak ödünç Patriot bataryaları ile giderilmeye çalışıldı. Bugün gelinen noktada ise bir NATO müttefikine karşı ABD’nin bir terör örgütünü partner olarak tercih ettiği manzarada, Türkiye’nin bu ihtiyacını gerek kendi kaynakları gerek kendi belirlediği herhangi bir ülke üzerinden karşılaması hayati önemi haiz bir konu haline geldi. ABD savunma çevrelerinin S-400 füze sistemleri ile F-35 savaş uçaklarının beraber kullanılamayacağına dair temeli belirsiz argümanlarına karşı Beyaz Saray’da ortak akla hitap edecek bir çözüm aranacak.

Erdoğan-Trump buluşmasında iki ülke savunma sanayi işbirliğini yakından ilgilendiren F-35 projesine dair alınacak kararlar da iki ülke ilişkilerinin geleceğinde belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 projesinden dışlanmasının, askeri ya da teknik bir konu olmaktan ziyade, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleme amacında olan çevrelerin bir girişimi olduğuna dikkat çekecek.

Washington’daki görüşmelerde ele alınacak başlıklar, iki ülkenin bölgesel ve küresel çıkarlarının daha uzun yıllar birbirine paralel rotalar izleyeceği gerçeğiyle değerlendirildiğinde, Türkiye ile meselesi olan ülkelerin ABD Kongresindeki lobilerinin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önem taşıyor.

