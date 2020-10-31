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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:58
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