Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi. Saldırıda kilise papazı yaralandı.
Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.
Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.
Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.
Etiketler: FransaSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:56
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