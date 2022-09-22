Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması sonucu, Sırp yanlısı partiler Lekic'in ismini Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e iletti.

Teklifi geri çeviren Djukanovic, Budva'da katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu.Djukanovic, ret tutumunun anayasaya uygun olduğunu söyledi.

"Anayasa ayrıca bize dört yılda bir seçim yapılmasını da söylüyor. Bu bağlamda 23 Ekim'de seçime gidilmesini talep ediyorum. Meclis, 30 Eylül'de konuya ilişkin toplanacak. Bakalım kimler ulusal çıkarlarımıza sahip çıkacak."

"Ülkede sorumlu yönetim ve hükümete ulaşmalıyız"

Karadağ'ın "ciddi bir şekilde harap" olmuş bir sistemle karşı karşıya olduğunu savunan Djukanovic, "Ülkede sorumlu yönetim ve hükümete ulaşmalıyız." diye konuştu.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi ile "temel anlaşma" imzalayarak eleştirilerin hedefi haline gelen Abazovic'in başbakanlığını yaptığı hükümet, mecliste güvenoyu alamayarak düşmüştü.