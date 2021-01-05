Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Michalovce kentinde alınan bazı numunelerde, COVID-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığını bildirdi.

Krajci, virüsün 70 kat daha hızlı şekilde bulaştığına, çocuk ve 60 yaş altındakiler arasında da daha hızlı yayıldığına dikkati çekti.

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 636 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 188 bin 99'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 artışla 2 bin 521'e çıktı.