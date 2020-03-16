G7 ülkeleri arasında yapılacak video konferans öncesi Corteere della Sera gazetesine konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede en riskli haftalara girildiğini söyledi.

Sağlık ve ekonomi anlamında Avrupa ülkelerinin kooordine olması gerektiğini söyleyen Conte, virüsün etkilerini en fazla hisseden ülke olarak, deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.

Ülkede yeni yasaklar uygulamaya gerek olmadığını söyleyen Conte, "Bilim insanları vaka sayısında henüz zirveye ulaşılmadığını açıkladı, herkesi evlerinde kalmaya çağırıyorum" dedi.

İtalya, Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu ve Çin'den sonra en fazla ölüm vakasını yaşadı.

Resmi rakamlara göre 24 bin 747 kişi enfekte oldu, bin 809 kişi hayatını kaybetti.