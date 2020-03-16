Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gulf bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki bir kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kadının virüs öncesinde kronik bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.

Resmî rakamlara göre ülkede 214 kişide koronavirüs tespit edildi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 169 bini aşarken, 6 bin 513 kişi hayatını kaybetti.