Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, gazetecilere verdiği brifingde ülkeye giren turistlerin taşıdığı koronavirüsün Çin için ana risk haline dönüştüğünü söyledi.

Shuang, Çin vatandaşlarına ve Çin'e deniz aşırı ülkelerden giren yabancılara sağlık kontrollerinin eşit olarak uygulandığını açıkladı.

Çin ana karasında 80 bin 860 kişi enfekte oldu, 3 bin 213 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ise bulaş sayısı 169 bini aştı.