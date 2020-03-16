Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, pazar günü, petrol boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın etkisi ile bir okul yıkıldı. Öğrenciler hemen tahliye edildi. Yerel basın, öğrencilerle birlikte birçok kişinin yaralandığını duyurdu.

İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.