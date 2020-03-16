Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da petrol boru hattında patlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamada 15 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü meydana gelen patlamada, bir okul yıkıldı, 50 ev yandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, pazar günü, petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
Patlamanın etkisi ile bir okul yıkıldı. Öğrenciler hemen tahliye edildi. Yerel basın, öğrencilerle birlikte birçok kişinin yaralandığını duyurdu.
İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.
Etiketler: nijerya petrol boru hattı patlamaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:59
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'da koronavirüs önlemleri: Kamu çalışanları işe gitmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz