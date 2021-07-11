Bosna Hersekli gazeteci ve çizim sanatçısı Admir Deliç, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı çizimleriyle dünyaya anlatıyor.

Sanatçı, “Unutulan soykırım tekrarlanır” ifadelerinden yola çıkarak, Srebrenitsa Soykırımını unutturmamaya çalışıyor.

BM'nin sessizliğine atıf

Bosnalı çizim sanatçısı Admir Deliç, "11 Temmuz'a atıfta bulunarak her ayın 11'inde birer çizim hazırlama fikri doğdu. Bir daha hiçbir yerde, hiç kimsenin böyle şeyler yaşamaması için Srebrenitsa'da işlenen soykırıma hatırlatma yapmak istedim" dedi.

Admir Deliç, çizimlerinde Birleşmiş Milletler'in (BM) katliama sessiz kalmasına da atıfta bulunuyor.

[Çizim: Admir Deliç]

Her çizimde acılarla dolu hikaye

Sanatçı, tabutun başında yas tutan kadınları simgeleyen Srebrenitsa çiçeğini taşıyan bir anne ile çizimlerine başladı.

Her bir çizimin arkasında acılarla dolu hikayeler yatıyor.

[Çizim: Admir Deliç]

Sosyal medyadan da çok sayıda paylaşım alan Deliç için yeni nesillerin doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.

Admir Deliç, "Öğretmenler derslerde çizimlerimi kullanıyor, bu da benim için çok net ve güçlü ve mesaj. Öğretmenler, resimle Srebrenitsa'da yaşananları göstermek, kelimelere ihtiyaç duymadan da soykırımı anlatmak istiyorlar. Çünkü çizimlerin her biri bun net anlatıyor" diye konuşuyor.

Hedefi 8 bin 372 çizim

Sanatçının 50'den fazla çizimi bulunurken, temmuz ayındaki toplu cenazeye kadar her gün birer çizim hazırlıyor.

Hedefi ise, resmi soykırım kurban sayısı kadar yani 8 bin 372 çizim yapmak.

Sanatçı, ömrü yetmediği takdirde başka bir kişinin bu hedefi üstlenebileceğini belirtiyor.