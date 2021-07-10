Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD’de bu kez de "alev hortumu" görüldü
ABD'nin Kuzey California bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ediyor. Bölgede alevlerin arasından rüzgarla birlikte "alev hortumu" oluştu.
ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometrekare alan yandı.
Yetkililer, California eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70’inin kontrol altına alındığını açıkladı.
Alevlerin arasında hortum oluştu
Kuzey California bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi.
Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi.
Yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamada "Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türü. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi” denildi.
Etiketler: ABD Orman Orman Yangını Yangın
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