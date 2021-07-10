ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometrekare alan yandı.

Yetkililer, California eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70’inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Alevlerin arasında hortum oluştu

Kuzey California bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi.

Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi.

Yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamada "Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türü. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi” denildi.