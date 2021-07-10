Myanmar’daki askeri cunta lideri Min Aung Hlaing, Rusya’nın kendilerine 2 milyon doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.

1 Şubat darbesinden sonra yönetime gelen Hlaing, aşıların bu aydan itibaren ülkeye geleceğini duyurdu.

Vaka sayılarında yeni rekorlara imza atan ülkede virüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

[Min Aung Hlain, kamu yayıncısı MRTV ekranından koronavirüs aşısı ile ilgili bilgi verdi. Fotoğraf: Reuters]

Cuma akşamı aşı anlaşmasıyla ilgili bilgi veren Min Aung Hlaing, Rus savunma yetkililerinin aşıların çok yakında ülkeye varacağı bilgisini verdiğini belirtti.

Kamu Yayıncısı MRTV’nin ekranında yayımlanan konuşmasında Hlaing, “Rusya Savuma Bakanı ve Başbakanıyla yaptığım görüşmede Rusya’dan aşı satın alma isteğimizi ilettim. Bu isteği değerlendiren Rusya talep ettiğimiz 2 milyon dozu sağlama sözünü verdi” diye konuştu.

Myanmar’da son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 63 can kaybı ve 4 bin 320 bin yeni vaka kayıtlara geçti.

Min Aung Hlaing geçen ay yaptığı açıklamada Rusya’dan 7 milyon doz aşı satın almak istediğini söylemişti.

[Myanmar'da darbe karşıtı eylemler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]

Myanmar’ın seçilmiş hükümetini deviren şubat darbesinden bu yana ülkedeki protestolar ve yaşanan şiddet eylemleri koronavirüsün yayılmasını hızlandırdı.

