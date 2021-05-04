Çin’in uzay istasyonu planı, kontrolden çıkan bir parça nedeniyle yeniden gündemde.



Çin, 29 Nisan’da "Long March-5B" adlı modülü uzaya gönderdi. Roketin başarıyla fırlatılmasının ardından modül fırlatıcı ana aşamasından ayrıldı, planlanan ilk yörüngesine girdi.



Roketin ana gövdesinin de okyanusta daha önceden planlanmış bir noktaya iniş yapması bekleniyordu ancak olmadı. Gövde, Dünya'nın etrafında kontrolsüz biçimde dönmeye ve parçalanmaya başladı.

21 ton ağırlığında, 30 metrelik roketin parçalarının ne zaman ve nereye düşeceği bilinmiyor.



Uzmanlar parçaların kuzeyde New York ile Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini öngörüyor.

Yerleşim bölgelerine de düşebilir

Söz konusu alanın büyük bölümü okyanuslarla kaplı olsa da roketin parçalarının yerleşim bölgelerine düşmesi de ihtimal dahilinde.



Bu gerçekleşirse, roket parçalarının kontrolsüz biçimde Dünya'ya düştüğü en büyük senaryolardan biri yaşanacak.

Roketin muhtemel düşüş tarihi olarak 10 Mayıs'a işaret ediliyor.