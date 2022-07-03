Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü, Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırları.
Sincan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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