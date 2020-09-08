Çin’de koronavirüse karşı geliştirilen en az dört aşı adayının son klinik safha testleri sürüyor. Bu aşılardan biri Çinli Sinovac şirketine ait. Çin'de acil kullanım onayı alan o aşıyı TRT Haber görüntüledi.

Çinli şirketin geliştirdiği aşı, acil kullanım onayı aldı. Kutusuna kadar hazır hale getirilen aşının aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aşı adayı, 10 ülkede 50 bin kişide test edildi. Şirket test için Türkiye'den de onay aldı. Türkiye'deki üçüncü safha klinik testlerinin bu ay içinde başlayacağı açıklandı.

Yurt dışından 500 milyon doz sipariş geldi

Çin içerisindeki birinci ve ikinci safha klinik testlerini binlerce kişi üzerinde tamamladıklarını belirten Sinovac Halkla İlişkiler Direktörü Liu Peicheng, "Geçtiğimiz aydan itibaren de Pekin'de kritik sektörde çalışanlar aşılanmaya başlandı. Bugün itibarıyla Pekin'de on binlerce kişi aşılanmış durumda." dedi.

Çinli şirkete bugüne kadar yurtdışından 500 milyon doz sipariş geldi.

Dünya genelinde aşı çalışmaları sürüyor

Dünyada önde gelen aşı adaylarından biri de İngiltere'deki Oxford Üniversitesi’ne ait.

Üçüncü aşama testleri devam eden aşının 2021'in ilk aylarında kullanıma sunulabileceği açıklandı.

30 milyon dozluk ilk sipariş için de üretime başlandı.

Üçüncü aşama testlerin devam ettiği Rus Sputnik V aşısı da bu hafta gönüllüler üzerinde denenecek.

Aşı çalışmalarında 3. faz denemeleri Almanya'da da başlayacak.

Yöneticiliğini Türk Profesör Uğur Şahin'in yaptığı, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in üzerinde çalıştığı aşının denenebilmesi için izin çıktı.