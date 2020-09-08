Amerika Birleşik Devletleri eylül ayında kışı yaşadı. Sıcaklıklar kısa sürede rekor seviyede düştü. Ülkenin kuzey batısına kar yağdı..

Wyoming'de sıcaklık bir günde 26 derece birden azaldı. Eyaletin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Colorado eyaletinin en büyük kenti Denver'da ise hafta sonu termometreler 38 dereceyi gösteriyordu.

Sıcaklık 36 derece düştü. Şimdi kentte kar yağışı bekleniyor.

Ülkenin orta ve kuzey batı kesimlerinde daha önce de 20 yıl arayla benzer hava değişiklikleri yaşandı.

Ancak geçen yıl ekim ayında 25, bu yıl da 36 dereceyi bulan düşüşlerin görülmesi sıradışı olarak niteleniyor.

Uzmanlar ABD'nin batı kıyısı açıklarındaki tayfun sezonunun, Colorado ve Wyoming gibi eyaletlerde, ani sıcaklık değişimi olarak kendini gösterdiği görüşünde.

İklim değişikliğinin de etkisiyle bu tür doğa olaylarının daha sık yaşanabileceği belirtiliyor.