Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Çin'de salgına yol açan yeni tip koronavirüs vakalarının Rusya'da görülmediğini açıklarken, Rus vatandaşlarına "Çin'e gitmemeleri" uyarısında bulundu.

Rusya havalimanlarında virüse yönelik önlemler alınmaya başlandı.

Rosselhoznadzor, havalimanlarında Çin'den gelen yolcuların ve bagajların kontrolünü sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs salgını nedeniyle Rus vatandaşlarına yurt dışına seyahat ederken dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Vuhan'dan Moskova'ya yapılan tüm uçuşlar da durduruldu.

Kazakistan termal kamera kullanıyor

Kazakistan'da havalimanı ve sınır geçiş noktalarında karantina hizmetleri güçlendirildi, son günlerde ülkeye Çin'den gelen 13 bin yolcu termal kameralarla kontrol edildi.

Ülkede turistik firmalar aracılığıyla Çin'e giden yolculara salgınla ilgili broşürler dağıtıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırgızistan vatandaşlarına koronavirüsün baş gösterdiği bölgelere seyahatlerini sınırlandırmaları, süt, et ve deniz ürünlerinden uzak durmaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Özbekistan özel odalar oluşturuldu

Özbekistan havalimanlarında da Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edilirken, olası durumlar için Virüsoloji Enstitüsünde koronavirüs bulaşan hastalar için özel odalar oluşturuldu, laboratuvarlar kan tahlili için hazır hale getirildi.

Tacikistan uçuşları askıya aldı

Tacikistan Somor Air Havayolu şirketi Çin'e seferlerini iptal ederken, Çin'in South Airlines şirketinin de Tacikistan'a seferleri durduruldu.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı, durum istikrara kavuşuncaya kadar Tacik vatandaşlarının Çin'e gezilerini ertelemelerini isterken Çin'den gelen tüm yolcuların kontrol edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA