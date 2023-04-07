Parçalı Bulutlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 07.04.2023 15:21

Çin’den Tayvan lideri Tsai'nin ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine aracılık eden 2 kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım kararı aldı.

Çin’den Tayvan lideri Tsai'nin ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım

Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretinin yankıları sürüyor.

Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ev sahipliği yapan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesine ve New York'ta Küresel Liderlik Ödülü aldığı Hudson Enstitüsü’ne yaptırım kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki kurumla her türlü iş birliği yapılması ve temas kurulmasının yasaklandığı aktarıldı. Kurumların “Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine platform ve kolaylık sağladığı" ifade edildi.

TRT Haber'e Tayvan değerlendirmesi: ABD ile Çin'in kazara çatışma olasılığı var
TRT Haber'e Tayvan değerlendirmesi: ABD ile Çin'in kazara çatışma olasılığı var

Ayrıca Hudson Enstitüsü Başkanı John Walters, Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern ile Reagan Vakfı Baş İdarecisi Joanne Drake ve Eski Direktörü John Heubusch olmak üzere 4 ABD vatandaşına bireysel yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu şahısların ve aile üyelerinin Çin anakarası ile Hong Kong ve Makao'ya girişine yasak getirilirken, Çin'deki varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise `bağımsız bir ülke` olduğunu iddia ediyor.

Çin yönetimi, `barışçıl yeniden birleşme` adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.

Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da `egemenlik ihlali` olarak değerlendiriyor.

Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.

ETİKETLER
Cinayet Çin ABD Tayvan
Sıradaki Haber
Ürdün: Filistinliler güvende olmadıkça İsrailliler de olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı
01:58
Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
01:47
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
01:29
Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
01:40
Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası
00:51
20 milyon güneş ağırlığında 'görünmez canavar' denilen yeni bir kara delik bulundu
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ