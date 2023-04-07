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Dünya
AA 07.04.2023 15:16

Ürdün: Filistinliler güvende olmadıkça İsrailliler de olmayacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinliler güvende olmadığı sürece İsraillilerin de olmayacağını söyledi.

Ürdün: Filistinliler güvende olmadıkça İsrailliler de olmayacak
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Safedi, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında, Ürdün'ün, İsrail'in Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanların kutsallarına yönelik ihlallerine karşı koymak için çaba sarf eden ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

İşgalin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Safedi, "Şiddet, ancak sebepleri ortadan kaldırıldığında sona erer. Şiddet, şiddeti doğurur. İsrail'in Filistinlilere, Müslümanlara, Hristiyanlara karşı yaptığı düşmanlık ve kışkırtmalar, şiddetin artmasına neden olacak ortam yaratıyor" dedi.

"İsrail eğer barış istiyorsa, barış fırsatlarını yok eden adımlarını durdurmalı"

Safedi, "İsrail eğer barış istiyorsa, barış fırsatlarını yok eden adımlarını durdurmalı. Şiddetin durmasını istiyorsa, şiddeti körükleyen uygulamalarını durdurmalı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslüman cemaate saldırarak gerginliği tırmandırdığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Safedi, işgalci güç olarak bundan İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

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İsrail'in tek taraflı adımlarının barışı ve umudu yok ettiğini, işgal sürdükçe çatışmanın sona ermeyeceğini belirten Safedi, Filistinliler güvende olmadığı sürece İsraillilerin de güvende olmayacağını söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma gerginlik ve çatışmanın sebeplerini ortadan kaldırmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

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