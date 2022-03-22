Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çin'den ABD'ye "vize kısıtlamalarını iptal et" çağrısı
[Fotoğraf: Getty]
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli yetkililer üzerindeki vize kısıtlamalarını derhal iptal etmesi çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Çinli yetkililer üzerindeki vize kısıtlamalarına tepki gösterdi.
Bakanlık, kararın derhal iptal edilmesi çağrısı yaptı.
Kararın iptal edilmemesi halinde ise karşı önlemlerin alınacağı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta başında ABD'nin Çinli yetkililerin etnik ve dini azınlık gruplarına karşı "baskıcı eylemlere" karışmaları nedeniyle vizelerini kısıtladığını söylemişti.
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