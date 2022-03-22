Avustralya Koruma Vakfı (ACF) tarafından hazırlanan raporda, ülkede nesli tükenmekte olduğu bilinen yerli hayvan ve kuş türlerinin yaşam alanlarının madencilik için tahsis edilmesi nedeniyle zor durumda olduğu ortaya konuldu.

Çevre bilimcilerinin, yerli türlerde artan yok olma krizi yaşandığı uyarısına rağmen, Avustralya hükümetinin tehdit altındaki türlerin beslendiği habitatların, yeni madenler için yok edilmesini onaylama hızının son yıllarda arttığı belirlendi.

Federal hükümetin son yıllarda on binlerce hektarlık alanda madencilik temizliğine onay verdiğini açıklayan ACF, ulusal çevre yasaları kapsamında onaylanan alanların yaklaşık dörtte üçünün yeni ve genişletilmiş madencilik çalışmaları için olduğunu duyurdu.

En çok etkilenen tür Avustralya’ya özgü koalalar

Raporda, hükümetin izin verdiği alanlar arasında 25 bin hektardan fazla koala habitatı bulunduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan türler listesine eklenen Avustralya’ya özgü koalaların, bu durumdan en fazla etkilenen tür olduğunu açıklandı.

Birçok hayvanın nesli tehlike altında

ACF, yaşam alanları yok edilmesinden dolayı nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelen Avustralya’ya özgü diğer türlerin, ebabil papağanları, memeli hayvanlardan uçan keseli sincap, kırmızı kuyruklu siyah papağanlar, benekli kuyruklu keseli sansarlar olduğunu bilgisi verildi.

ACF’nin ulusal biyoçeşitlilik politikası danışmanı Sophie Power, "Bir zamanlar Avustralya’nın en çok sevilen hayvanları olarak kabul edilen koalalar ve papağan grupları, şimdi ülkenin birçok yerinde ciddi sıkıntılar yaşıyor.’’ ifadelerini kullandı.

Power, Avustralya'nın tehdit altındaki türlerinin korunması için daha güçlü çevre yasalarına ve bunları uygulayacak bağımsız bir kuruma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.