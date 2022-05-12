Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yolcu uçağı pistten çıktı
Çin’de Tibet Havayollarına ait bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıkarak alev aldı.
Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı.
Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.
Kazanın sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Çin Uçak Kazası
Son Haberler
- 07:16
- 06:34
- 06:32
- 06:31
- 06:26
Sıradaki Haber
Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz