Japonya, G7 liderlerinin çevrim içi düzenledikleri görüşmenin ardından Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları artırma kararı aldı.

Bu kapsamda hükümet, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

Japon vatandaş ve şirketlerin Rusya'ya, kendilerine yüzde 10 ve üstü hisse sağlayacak yatırımları gerçekleştirmesi yasaklandı.

Rus firmalara geri ödeme vadesi 1 yılı aşan kredilerin sağlanmasına da yasak getirildi.

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dahil 141 kişinin mal varlıkları da donduruldu.