İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), iki yıldır sürdürülen gizli savaşın ortaya çıktığını böylece İran'ın İsraillilerin mülkiyetindeki gemileri hedef aldığını açıkladı.

Haberde Yargı Müsteşarının, İsrail hükümetine bu konuda soruşturma açmasını, ordu, Mossad ve Şabak'tan konuya ilişkin görüş alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Ordu tarafından konuya ilişkin "oldukça tehlikeli bilgilerin yayımlanmasından dolayı güvenliğin zarar görmesinin mümkün olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Başsavcılığa, kurumda 1200 subay ve askerin bu bilgilere sahip olduğunu ve bunlardan 450 kişinin gizliliğin açıklanmaması konusunda bir belgeyi imzaladıklarını kaydetti.

Adli soruşturma açılacak

Konuya ilişkin ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından "İsrail'de Kaliteli Yönetim Hareketi", konu hakkında ordunun kendi içinde yürüttüğü soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma açılması çağrısı yaparken, İsrail Başsavcısı Amit Aisman, çok sayıda kişi olması sebebiyle bilgi sızdıranın tespit edilmesinin zorluğundan dolayı adli soruşturma açılmamasına karar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayın yapan The Wall Street Journal gazetesi, Mart 2021'de yaptığı haberde, son 1,5 yıl içinde Suriye'ye giden en az 12 İran petrol tankerinin İsrail uçakları tarafından hedef alındığını öne sürmüştü.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz diğeri Romanyalı 2 kişi hayatını kaybetmişti.