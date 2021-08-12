Çin'in Şangay kentinde yanmaya başlayan yat, limana yanaştı. Bu sırada yattaki yangın, başka bir yata daha sıçradı.

İtfaiye müdahale etti

Yatın içinde bulunan 11 kişi korku dolu anlar yaşadı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Ancak yat kontrolsüz bir şekilde savrularak limandan uzaklaşmaya başladı.

Yat kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin deniz üzerindeki müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yat kullanılamaz hale geldi.

Yangının yatın mutfağında başladığı ve hızlıca yayıldığı öğrenildi.