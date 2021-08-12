Mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Motegi görüşmede, Kuril bölgesinden Etorofu Adası'na Mişustin'in geçen ay düzenlediği ziyarete tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre iki bakan, ekonomi ve iklim değişikliği gibi küresel konularda ikili iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bir saat süren görüşmede ikili, Kuril Adaları üzerinde ortak ekonomik faaliyetler düzenlemeye yönelik projeleri ele aldı.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adalarını 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.