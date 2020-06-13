Çin’in Zhejiang eyaletinde bir patlama meydana geldi. Yerleşim bölgesinin yakınındaki bir yolda ilerleyen tankerde bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi, tankerin üst kısmı koparak binaların arkasına savruldu.

Şiddetli patlama birçok ev ve iş yerinin zarar görmesine, birçok aracın da yanmasına neden oldu. Bölgeye onlarca itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Çalışmalara 450 itfaiye eri katıldı.

Faciada 10 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da olduğu 117 kişi yaralandı.

Trafiğe kapatılan bölgede, sağlık ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.