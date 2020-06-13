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Çin'de yakıt tankeri patladı: 10 kişi hayatını kaybetti
Çin'de seyir halindeki bir yakıt tankeri patladı. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 117 kişinin de yaralandığı şiddetli patlamada ortalık savaş alanına döndü.
Çin’in Zhejiang eyaletinde bir patlama meydana geldi. Yerleşim bölgesinin yakınındaki bir yolda ilerleyen tankerde bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi, tankerin üst kısmı koparak binaların arkasına savruldu.
Şiddetli patlama birçok ev ve iş yerinin zarar görmesine, birçok aracın da yanmasına neden oldu. Bölgeye onlarca itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Çalışmalara 450 itfaiye eri katıldı.
Faciada 10 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da olduğu 117 kişi yaralandı.
Trafiğe kapatılan bölgede, sağlık ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: çin zhejiang çin yakıt tankeri patlamasıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 19:03
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