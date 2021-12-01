Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı 91 vakanın tamamı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde saptandı.

Yurt içi kaynaklı vaka sayısı 2 Kasım'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bölgede pazardan bu yana tespit edilen vaka sayısı 132'ye yükseldi. Vakaların yüzde 70'inden fazlası Mancouli şehrinde görüldü.

Mancouli'de şehri terk etmek yasaklandı

Mancouli'de yaşayanların şehri terk etmesi yasaklandı, kamuya açık bazı yerler geçici süreyle kapatıldı, konteynerde muhafaza edilmeyen ihraç mallarının demir yoluyla nakliyatı durduruldu.

Son 1 günde yurt dışı kaynaklı 22 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

"Sıfır vaka" stratejisi

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 824 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 868 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.