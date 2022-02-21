Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de sıra dışı galeri: Kara ve denizler yer değiştirdi
Çinli bir sanatçı, "Yeni Birleşmiş Milletler" adını verdiği Dünya haritasında kara ve denizlerin yerlerini değiştirdi. Sanatçı, dinlediği insan hikayelerine göre haritayı şekillendiriyor.
Pekin’de bir galeri ilginç sanat projesine ev sahipliği yapıyor.
Çinli sanatçı Ye Su sıra dışı eserinde yeni dünyayı, sıradan insanların hikayeleriyle anlatıyor.
Ye Su, eserine dair açıklamasında, "Bir sanatçı olarak iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu haritadaki tarihi ve coğrafi söylemi yeniden dizayn ederek gelecek için yeni bir hayal kurabiliriz." ifadelerini kullandı.
Çinli sanatçı, isimlendirme için sıradan insanların fikirlerine başvuruyor, insanların anlattığı hikayelerle de yeni dünya haritasını dizayn ediyor.
Ye’nin yeni dünyasında şimdilik 17 hikaye bulunuyor.
Çinli sanatçı her yıl yeni hikayelerle yeni dünyayı şekillendirmeye devam etmeyi planlıyor.
Etiketler: Çin
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