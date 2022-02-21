Pekin’de bir galeri ilginç sanat projesine ev sahipliği yapıyor.

Çinli sanatçı Ye Su sıra dışı eserinde yeni dünyayı, sıradan insanların hikayeleriyle anlatıyor.

Ye Su, eserine dair açıklamasında, "Bir sanatçı olarak iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu haritadaki tarihi ve coğrafi söylemi yeniden dizayn ederek gelecek için yeni bir hayal kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çinli sanatçı, isimlendirme için sıradan insanların fikirlerine başvuruyor, insanların anlattığı hikayelerle de yeni dünya haritasını dizayn ediyor.

Ye’nin yeni dünyasında şimdilik 17 hikaye bulunuyor.

Çinli sanatçı her yıl yeni hikayelerle yeni dünyayı şekillendirmeye devam etmeyi planlıyor.