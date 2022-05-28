Çin'in güneyi şiddetli yağışa teslim oldu.

Fujian eyaletinde toprak kayması sonucu 2 bina çöktü, 8 kişi hayatını kaybetti.

Wuping ilçesinde 39 ev yerle bir oldu. İlçedeki tarım arazileri su altında kalırken, elektrik kesildi ve 1600'den fazla kişi tahliye edildi.

Yunnan eyaletinde ise 5 kişi öldü, 3 kişi kayboldu. Şiddetli fırtına, yollara, köprülere ve enerji tesislerine zarar verdi.

Guangxi bölgesinde de sele kapılan 3 çocuktan 2'si kurtarılamadı.



