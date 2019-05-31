Çin'de aralıksız süren yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, bir binada mahsur kalan 5 aylık bebek, ilginç bir yöntemle kurtarıldı.

Bir itfaiye çalışanı ile elinde şemsiye tutan bir kişi, bebeği leğene koydu ve binadan tahliye etti.

O anlar amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: TRT Haber