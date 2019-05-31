Dünya
Çin'de sel nedeniyle binada mahsur kalan bebek leğenle çıkarıldı
31 Mayıs 2019 Cuma 15:15 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 15:50
Çin'de meydana gelen selde mahsur kalan 5 aylık bebek, ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Leğene konularak taşınan bebeğin görüntüleri, amatör kamerayla kaydedildi.
Çin'de aralıksız süren yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, bir binada mahsur kalan 5 aylık bebek, ilginç bir yöntemle kurtarıldı.
Bir itfaiye çalışanı ile elinde şemsiye tutan bir kişi, bebeği leğene koydu ve binadan tahliye etti.
O anlar amatör kameralara yansıdı.
Kaynak: TRT Haber
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