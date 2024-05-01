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Dünya
AA 01.05.2024 10:49

Çin'de otoyolun çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de otoyolun çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.

Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.

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