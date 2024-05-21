Fransa'nın tarihi okullarından ENS'de öğrenciler Filistin için eylem başlattı

Paris'te kuruluşu 18. yüzyıla dayanan prestijli Yükseköğrenim Okulunun (ENS) bahçesinde öğrenciler, Filistinlilere destek amacıyla çadırlar kurdu.

Filistin destekçisi öğrenciler yerel saatle 13.00'da başlattıkları eylem kapsamında okulun bahçesine sembolik olarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ismini verdi.

Yaklaşık 40 öğrencinin desteklediği eylemde, "Sömürgeleştirmeyi Durdurun. Katliamı Durdurun. Gazze ile Dayanışma" ve "Öğrenciler 'Soykırımla Bağlarınızı Kesin' Diyor. İsrailli Üniversite ve Firmalarla Ortaklığa Hayır" yazılı dövizler kullanıldı.

Gazze'de ölen sivillerin fotoğraflarının yer aldığı afişler, Filistin bayrakları ve 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yer aldığı iki büyük döviz okulun duvarlarına asıldı.

Eylemde Filistin'i temsilen karpuz şeklinde kartondan maketler de yer alırken, öğrenciler okullarının Gazze'de yaşananlarla ilgili hareketsizliği karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirdi.

Okullarının şimdiye kadar bölgede ateşkesin sağlanması için dahi çağrıda bulunmadığını savunan eylemciler, okullarından İsrailli Technion Üniversitesi ile bağlarını kesmesini istediklerini ifade etti.

"Gazze'de yaşanan soykırıma ortak olmak istemiyoruz"

Eylemciler, okullarının söz konusu İsrail üniversitesiyle bağı nedeniyle Gazze'de yaşanan "soykırıma" ortak olmak istemediklerini belirtti.

Soyadını açıklamak istemeyen yüksek lisans öğrencisi Gedeon, ENS'deki eylemle okul yönetimini Gazze'de devam eden "soykırım" konusunda kendi çelişkileriyle yüzleştirmek istediklerini söyledi.

Gedeon, yönetimin, Ukrayna söz konusu olunca hızlıca harekete geçerek Ukraynalı akademisyenler için "karşılama programları" oluşturduğunu aktararak, "Gazzeli akademisyenler için bu yönde hiçbir şey yapılmadı, Gazze'de gerçekten bir eğitim soykırımına tanık olmamıza rağmen." dedi.

Gazze Şeridi'nde üniversite kalmadığına vurgu yapan Gedeon, eylemcilerin Gazze'deki bu durum karşısında öfkeli olduklarını okul yönetimine göstermek istediklerini kaydetti.

Gedeon, ENS dahil birçok önemli okulun çatı kurumu PSL Üniversitesinin, Gazze'de yaşanan "etnik temizlikte" rol üstlenen üniversitelerle bağı olduğunu savundu.