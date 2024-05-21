Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2024 23:01

İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında fenalaştığı için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: Reuters]

İtalyan basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen, ülkeye yönelik iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun fenalaştığı belirtildi.

Crosetto'nun kendini iyi hissetmemesi sebebiyle toplantıyı yarıda bıraktığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Haberin basına yansımasının ardından, siyasiler sosyal medya hesaplarından Crosetto'ya geçmiş olsun dileklerini ileten paylaşımlarda bulundu.

Crosetto şubat ayında da hastaneye kaldırılmıştı

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Haydi Guido. Seni en kısa zamanda bekliyoruz." ifadesini kullanırken, muhalefetteki Eylem Partisi'nin (Az) lideri Carlo Calenda da Crosetto'nun bir an önce iyileşmesini diledi.

Crosetto, şubatta da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başkent Roma'daki San Carlo di Nancy Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ülkede, 25 Eylül 2022'deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından Guido Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde 22 Ekim 2022'den kurulan sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

Crosetto'nun geçmişte kalp sorunları yaşadığı biliniyor.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanlarını iade kararı alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:15
Fransa'nın tarihi okullarından ENS'de öğrenciler Filistin için eylem başlattı
23:10
Trump seçim sonuçları ile ilgili paylaşımını tepkiler üzerine sildi
22:49
İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanlarını iade kararı alındı
22:41
AB Rusya'nın olası siber saldırılarına karşı hazırlanıyor
22:38
ABD fiyatları düşürmek için 1 milyon varil benzin satışa sunacak
22:34
BM: ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesiden beri yardım girişi olmadı
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
FOTO FOKUS
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ