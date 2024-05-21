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Dünya
AA 21.05.2024 22:45

İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanlarını iade kararı alındı

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nde el koyduğu Associated Press'in canlı yayın ekipmanlarını iade edeceği bildirildi.

İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanlarını iade kararı alındı
[Fotograf: Reuters]

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X sosyal medya hesabından ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) ekipmanlarına el konulmasına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Karhi, AP'ye ait ekipmanların iade edilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Öte yandan İsrail basını ABD yönetiminin İsrail hükümetinden AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el konulması kararının geri alınmasını istediğini yazdı.

BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki
BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

ABD'den gelen baskı üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İletişim Bakanı Karhi'ye AP'nin ekipmanlarının iade edilmesi emrini verdiği aktarıldı.

İsrail canlı yayında AP'nin ekipmanlarına el koymuştu

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

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