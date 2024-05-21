Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2024 22:04

BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

Birleşmiş Milletler, İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi.

BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail makamları, ABD'den Associated Press haber ajansının canlı yayın ekipmanına el koydu. 

Dujarric, olaya ilişkin detayları İsrail basınında gördüğünü belirterek, "Bu şok edici." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirebilmesi gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Associated Press, hiçbir tacize maruz kalmadan özgürce çalışabilmeli." dedi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Filistin - İsrail Çatışması ABD
Sıradaki Haber
Dünya genelindeki çatışmalarda sivil ölümler 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Dünya genelindeki çatışmalarda sivil ölümler 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72 arttı
22:03
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rumen mevkidaşı Deca ile görüştü
21:49
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
21:46
İngiltere'de Fatih Sultan Mehmet'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
21:47
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
21:12
Romanya Başbakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyoner bir lider
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ