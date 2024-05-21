BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsrail makamları, ABD'den Associated Press haber ajansının canlı yayın ekipmanına el koydu.
Dujarric, olaya ilişkin detayları İsrail basınında gördüğünü belirterek, "Bu şok edici." ifadesini kullandı.
Gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirebilmesi gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Associated Press, hiçbir tacize maruz kalmadan özgürce çalışabilmeli." dedi.
İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.
İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.