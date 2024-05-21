AB Rusya'nın olası siber saldırılarına karşı hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Genel İşler Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

6-9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yabancı müdahaleyi engellemek için "demokrasi turu"na çıktığını söyleyen Jourova, 11 üye ülkeye ziyaretler yaptığını, bir kısmı ile de çevrim içi temaslarda bulunduğunu belirtti.

Jourova, "Bütün üye ülkelerde gördüğümüz hibrit tehditlere karşı birçok yeni önlem almamız gerekiyordu. Üye ülkeler de yeni tehditlere karşı tedbir almamız gerektiği konusunda aciliyet hissettiklerini doğruladılar." dedi.

"Dijital Hizmetler Yasası"

Yapay zekanın kullanıldığı dezenformasyon teknikleriyle seçmenin algısının manipüle edilmesi, bu yollarla bilgi edinme, casusluk, lobi faaliyetleriyle başlayan siber saldırıların yapılmasının mümkün olduğunu anlatan Jourova, "Gerçekten ele almamız gereken nispeten yeni tehditlerden oluşan dolu bir sepet var. Savunmasız değiliz. Hızlı uyarı sistemi, dezenformasyon karşıtı kod, Dijital Hizmetler Yasası gibi tedbirlerimiz var." diye konuştu.

"Rusya, Avrupa enformasyon alanına yönelik kalıcı saldırılara inanılmaz fonlar yatırıyor." diyen Jourova, "Seçimlerden önceki son 10 gün içerisinde farklı türde saldırıların arttığını göreceğimizi tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.