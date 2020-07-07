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Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kaza, Çin’in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi.
Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü.
Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
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