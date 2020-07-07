Rusya'nın başkenti Moskova'da sıra dışı bir olay yaşandı. Moskova takımlarından Znamya Truda'da ter döken genç kaleci Ivan Zaborsky, antrenman yaparken sahaya yıldırım düştü.

Zaborsky'nin topa vurduğu sırada boynunda bulunan metal kolyeye düştüğü açıklandı. genç kalecinin boyun kısmına düştüğü ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan genç futbolcu yaşam savaşı veriyor.

Takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Zaborsky’nin komadan birkaç kez uyandığı ancak yaşadığı ağrılar nedeniyle komada kaldığı belirtildi.

Öte yandan, yıldırımın genç futbolcunun boynundaki metal kolyeye düşmesi nedeniyle akciğerlerinde de ağır hasar meydana geldiği ifade edildi.

Yetkililer, antrenman sırasında saha etrafında bulut olmadığına dikkat çekerek olayın nasıl olduğunu bilemediklerini belirtti.