Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Alman Lufthansa, yönetim kadrosunu daraltıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüsün ekonomik etkileri sebebiyle yönetim kadrosunda yüzde 20'lik daralmaya gideceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yeniden yapılandırmaya ilişkin bilgi verildi.
COVID-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi için idari çalışmalarda bin kişilik tasfiyeye gidileceği belirtilen açıklamada, yönetim kadrosunda yüzde 20'lik daralma planlandığı ifade edildi.
Öte yandan, yeni uçak alımı için 2023 yılına kadar belirlenen bütçede yüzde 50'lik kesintiye gidileceği kaydedildi.
Alman hükümeti, 9 milyar euroluk kurtarma paketiyle salgın sürecinde şirketi iflastan korumuştu.
Etiketler: Lufthansa havacılık alman hava yoluSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 14:07
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