Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League'de bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Alaşa Cegün Sancağı'ndaki ocağın çöken kısmında çalışan 50'den fazla madenciden haber alınamıyor. Kayıp kişiler için 300 kişilik arama-kurtarma ekibi, 129 araç ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma ekipleri şu ana dek iki madencinin cansız bedenine ulaşılırken, bir madenci göçükten sağ çıkarıldı.

Yetkililer can kayıplarının artmasından endişe ediyor.

Geniş yüz ölçümüne sahip İç Moğolistan, Çin'in maden kaynakları bakımından en zengin bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping olayın ardından yaptığı açıklamada, kayıplar için kurtarma çalışmalarının ve yaralılar için de tedavilerin mümkün olan en iyi şartlarda devam ettiğini aktardı.

Çin Başbakanı Li Keqiang çökmenin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması talimatı verdi.