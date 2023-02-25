Nikkei Asia'nın haberine göre, teknoloji firmalarının platformları aracılığıyla ChatGPT veya bağlantılı hizmetler sunması yasaklandı.

Çin devlet medyasında yer alan haberlerde, ABD merkezli yapay zeka firması OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'nin egemenliğe zarar verebilecek yanlış bilgiler yaydığı ifadeleri yer aldı.

"ABD hükümetine uygun olarak mükemmel bir şekilde yazılmış bir cevap"

20 Şubat'ta China Daily gazetesinin ülkenin en büyük sosyal medya platformu Weibo'da konuyla ilgili bir gönderi paylaştığı bildirildi.

Gönderide ChatGPT'nin ABD'ye "dezenformasyon ve kendi siyasi anlatılarını yaymasında" yardımcı olacağı iddia edildi.

Aynı zamanda gazetenin yayımladığı bir videoda da ChatGPT'ye Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili sorular sorulduğu görüldü.

ChatGPT'nin Çinlilerin Uygur Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerinde bulunduğuna yönelik haberlerden bahsetmesi üzerine videodaki sunucunun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"ABD hükümetinin siyasi vurgularına uygun olarak mükemmel bir şekilde yazılmış bir cevap."

Sohbet botu, ülkenin bir diğer büyük sosyal medya platformu WeChat'teki üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla kısa süre önce erişilebilir hale gelmişti.

Yeni kararla birlikte WeChat'in sahibi teknoloji devi Tencent'e de uyarı gittiği ve bunun ardından erişimin kaldırıldığı belirtildi.

ChatGPT'yi yasaklayan ilk ülke

Bu hamlenin ardından Çin'in ChatGPT'yi yasaklayan ilk ülke olduğu yorumları yapılıyor.

Çinli internet devi Baidunu da ChatGPT'ye rakip sohbet botu geliştirdiği biliniyor. Henüz adı açıklanmayan yeni sohbet botunun mart ayında kullanıcıların hizmetine açılması bekleniyor.