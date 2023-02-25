Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 07:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Daniel Craig'in çağrısı sonuç buldu: Depremzedeler için 100 milyon sterlin toplandı
[Fotograf: AA]
"James Bond" rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, depremzedeler için 100 milyon sterlinden fazla bağış topladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünya çapında birçok ünlü isim Türkiye'ye ve Suriye'ye destek için harekete geçti.
Onlardan biri de özellikle "James Bond" rolü ile tanınan ünlü İngiliz aktör Daniel Craig oldu. Craig, 2 hafta önce bir video hazırlayarak depremzedeler için bağış çağrısında bulunmuştu.
Video İngiltere'de çok sayıda televizyon kanalında yayınlandı. İngiltere'deki 15 yardım kuruluşunu bir araya getiren girişim sayesinde, toplanan bağış miktarı 101 milyon sterlini geçti.
Ünlü aktör bağışta bulunanlara teşekkür etti.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 06:45
- 06:07
- 05:34
- 05:17
- 05:11
Sıradaki Haber
Peru'da dang humması vakalarında artış nedeniyle 13 bölgede acil durum ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz