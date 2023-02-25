Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünya çapında birçok ünlü isim Türkiye'ye ve Suriye'ye destek için harekete geçti.

Onlardan biri de özellikle "James Bond" rolü ile tanınan ünlü İngiliz aktör Daniel Craig oldu. Craig, 2 hafta önce bir video hazırlayarak depremzedeler için bağış çağrısında bulunmuştu.

Video İngiltere'de çok sayıda televizyon kanalında yayınlandı. İngiltere'deki 15 yardım kuruluşunu bir araya getiren girişim sayesinde, toplanan bağış miktarı 101 milyon sterlini geçti.

Ünlü aktör bağışta bulunanlara teşekkür etti.