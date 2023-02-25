Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 54'e çıktı
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.
Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 54'e çıktığı bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, kayıp kişilerin bulunması için askeri helikopterlerin de destek verdiği kaydedildi.
Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, şubat ayı boyunca beklenen yağışların 24 saatte eyalete düştüğü duyurulmuş, zararın büyük olduğu belirtilmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.
Sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklanmıştı.
Etiketler: Brezilya
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